Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi’nde içme suyu hattını yenileyerek, asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hem modern içme suyu altyapısı hem de konforlu yol hizmeti mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

MESKİ ekipleri, Sayağzı Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattını yenileyerek, bölgede yaşanan arızaların önüne geçti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, toplamda yaklaşık bin ton asfalt kullanıldı. Çalışmalarla birlikte hem araç hem de yaya ulaşımında konfor ve güvenlik artırıldı.

Mahalle sakinlerinden Emin Taş, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "İçme suyu boruları eskiydi ve sık sık arıza veriyordu. Vahap Başkanımız ihtiyaç duyulduğu için değiştirdi. Altyapı yenilendi, ardından asfalt yapıldı. Yolumuz da suyumuz da düzeldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.