Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz saç renklendirme kursu, yoğun ilgi görerek vatandaşlara hem mesleki beceri hem de iş imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, vatandaşlara mesleki eğitimleri ücretsiz sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan ve yoğun ilgi gören ‘saç renklendirme kursu’, katılımcılara hem mesleki yeterlilik kazandırıyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. MERCEK kursları, güzellik ve kuaförlük alanında kariyer hedefleyenler için de güçlü bir fırsat oluşturuyor. Kurs sonunda gerçekleşecek olan sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, kuaför ve güzellik salonlarında kolaylıkla iş bulma imkanına kavuşuyor.

Halkkent MERCEK’te saç renklendirmenin yanı sıra cilt bakım uygulayıcısı, saç kesimi, protez tırnak, el bakım manikür, saç şekillendirme kursları da veriliyor. Kurslarda tüm malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Eğitimlerin uygulamalı şekilde yürütüldüğü kurs sonunda başarılı olanlara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Katılım Belgesi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, verdiği ücretsiz ve nitelikli mesleki eğitimlerle, vatandaşlara yeni istihdam imkanlar oluşturmaya devam edecek.

"Kursiyerlerimiz, kuaförlerde ve güzellik salonlarında çalışma imkanına kavuşuyor"

Halkkent MERCEK ‘saç renklendirme’ kursunda görev yapan Usta Öğretici Neslihan Tukta, kurslar hakkında bilgi vererek, "Merkezimizde cilt bakım uygulayıcısı, saç renklendirme, saç kesimi, protez tırnak ve cilt bakım kursları veriyoruz. Dışarıda maliyeti çok yüksek olan bu kurslar, merkezimizde ücretsiz. Kursiyerlerin eğitim sırasında kullandıkları malzemeleri de biz temin ediyoruz. Kurs sonrası gerçekleştirdiğimiz sınavda başarılı olanlara, MEB onaylı belgelerini veriyoruz. Bu belge sayesinde tüm kuaförlerde ve güzellik salonlarında kolayca çalışma imkanları oluyor. Zaten birçok öğrencimizi de biz yönlendiriyoruz" dedi.