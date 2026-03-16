Mersin'in Anamur ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla hanımlara yönelik özel bir program düzenlendi. Anamur İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) koordinesinde gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Anamur Merkez Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahi ve kasideler eşliğinde Kadir Gecesinin manevi atmosferi paylaşıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahi ve kasideler okunarak katılımcılara manevi bir atmosfer yaşatıldı. Program, ADRB Vaizi Fatma Güvercin ve Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan rehberliğinde hazırlanırken, Kur'an kursu öğreticileri de etkinliğe katkı sundu.

Programda yapılan vaazda Kadir Gecesinin fazileti, bu mübarek gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiği ve Ramazan ayının manevi kazanımları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Program, okunan hatimlerin duası ile sona erdi. Kadınlar, hem kendi hayatları hem de İslam aleminin huzur ve selameti için ellerini semaya açarak dua etti.

Anamur İlçe Müftülüğü yetkilileri, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen irşat faaliyetleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Kadir Gecesinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.