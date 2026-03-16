Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi'nin ulaşım altyapısı tamamlandı. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında hastanenin bağlantı yolları kısa sürede hazırlanarak ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması hedeflendi.

Çalışmalar kapsamında toplam bin 320 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde yeni yol inşa edilirken, yayaların güvenliği için 2,5 metre genişliğinde kaldırımlar da yapıldı. Proje çerçevesinde 27 bin metrekare asfalt serimi ve 6 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Çalışmalarda yaklaşık 5 bin 200 ton asfalt kullanılırken sıcak asfalt serimi tamamlandı ve yol çizgileri çekilerek yollar trafiğe hazır hale getirildi.

Yol çalışmalarından önce bölgede altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldı. Uzun vadeli ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen proje kapsamında yaklaşık 450 milyon liralık altyapı ve üstyapı yatırımı hayata geçirildi.

Tamamlanan bağlantı yolları sayesinde hastanenin hizmete girmesiyle birlikte hem ambulansların hem de vatandaşların sağlık tesisine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor. Böylece bölge, sağlık yatırımıyla birlikte daha modern ve güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşmuş oldu.