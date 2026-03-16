Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda şüphelilere yönelik üst, araç ve ikamet aramalarında 2 bin 621 adet sentetik ecza, 282 adet ecstasy, 137 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 87 gram metamfetamin ve 37,60 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 300 TL nakit paraya da el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.