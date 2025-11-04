Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Afet ve Koordinasyon Amirliği (AKOM), uzaktan izleme sistemiyle yangın ve arama-kurtarma çalışmalarını merkezden anlık olarak takip ediyor. Sistem sayesinde ekiplerin olay yerine ulaşma süreleri, operasyon davranışları ve müdahale süreçleri kayıt altına alınarak analiz ediliyor.

Afet bölgelerinde görev yapan araç ve personelin kamera sistemiyle izlendiği uygulamada, ihbarın geldiği andan operasyonun tamamlanmasına kadar tüm süreç ana kumanda merkezinden izleniyor. Böylece yangın ve arama-kurtarma operasyonlarının daha hızlı ve etkin yürütülmesi sağlanıyor.

"Operasyon anlık olarak denetleniyor"

AKOM Amiri Mustafa Berk Gizli, uzaktan izleme sistemi ile ekiplerin anlık olarak takip edildiğini belirterek, "Sistemimiz yaka ve araç kameraları üzerinden çalışıyor. 360 derece dönüş açısına sahip araç kameramızı büyük yangınlarda kullanıyoruz. Personelimiz yaka kameralarını aktif hale getirerek merkezdeki ekibin olay anını canlı izlemesini sağlıyor" dedi.

Gizli, uygulamanın hizmet kalitesine büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, "Kamerayı açtığımız andan itibaren her şey kayıt altına alınıyor. Bu sayede reaksiyon sürelerimizi analiz ediyor, gerekli noktalarda hızlı eylem planları oluşturuyoruz" diye konuştu.

Karşılaştırmalı süre analizi yapılıyor

Müdahalelerin performans ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığını söyleyen Gizli, "Benzer olayların müdahale sürelerini karşılaştırıyoruz. ’Google Maps ve Apple Haritalar’ üzerinden belirlenen güzergah süreleri ile ekiplerimizin ulaşma sürelerini kıyaslıyoruz. Ekip daha kısa sürede olay yerine ulaştığında başarılı sayılıyor. Tüm veriler istatistiksel olarak arşivleniyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli sistem yolda

Sistemin sürekli geliştirildiğini belirten Gizli, "Bilgisayar ve yazılım bilgisi olan personelimizle yapay zeka destekli bir yazılım üzerinde çalışıyoruz" dedi.

AKOM’un telsiz altyapısını da yönettiğini hatırlatan Gizli, "Telsizlerin dağıtımı, bakımı ve takibini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ’Teksin 185’ hattına gelen görüntülü çağrıları inceleyerek teknik destek sağlıyoruz. Teknolojik yenilikleri takip ederek sistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.