Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Toroslar ilçesinde bulunan Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) direksiyon sınav güzergâhı ve sınav alanında incelemelerde bulundu.
Ziyarette, sınav sürecinin işleyişi, uygulama alanlarının düzeni ve güvenlik önlemleri yerinde değerlendirildi. Özdemirci, sürücü adaylarının sınav performanslarının titizlikle değerlendirildiğini belirterek, sınav komisyonu üyelerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve adaylara başarılar diledi.
İncelemeye İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin yanı sıra, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir, Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Ali Kanık ve Cuma İvrendi ile Toroslar Şube Müdürü Hakan Güriçin katıldı.