Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 18 yıldır sürdürülen ’Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit oldu. Ümit’e ödülü, 7 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

MTSO’dan yapılan açıklamada, edebiyat sevgisini geliştirmek, nitelikli eser ve yazarları görünür kılmak amacıyla verilen ödülün, ilgili yönetmelik kapsamında belirlenen süreçle sonuçlandığı ifade edildi. Değerlendirme Kurulu üyeleri Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı, Ahmet Ümit’i 2025 yılı ödülüne layık gördü.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Ümit’in eserlerinde hayat, insan ve kötülük kavramlarına dair eleştirel bir okuma bilinci oluşturduğu; moderniteyi ve modern aklı sorgulayan bir edebi çizgi takip ettiği vurgulandı. Ayrıca yazarın suç ve kötülüğün sosyo-kültürel ve psikolojik temellerini irdelediği, polisiye kurguyu insan ve hayata dair derin meseleleri ele almak için araçsallaştırdığı kaydedildi.

Değerlendirmede, Ahmet Ümit’in seçme hakkı tanıyan demokratik anlatı anlayışıyla okuru düşünmeye sevk ettiği, karakter ve mekan kurgusunda tarihle bağ kurarak güçlü bir edebiyat evreni oluşturduğu ifade edildi. Ümit’in akıcı dili, sağlam karakterleri ve güçlü olay örgüsüyle geniş bir okur kitlesine ulaşarak Türk edebiyatına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.