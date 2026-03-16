Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Yaşlı Destek Hizmetleri ile kentte yaşayan yaş almış vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Hizmet kapsamında kayıtlı 312 vatandaş düzenli olarak aranarak sağlık durumları ve ihtiyaçları takip edilirken, gerekli durumlarda ev ziyaretleri de gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında özellikle yalnız yaşayan veya bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarla sürekli iletişim kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan telefon görüşmeleriyle yaşlıların sağlık durumlarını ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları ihtiyaçları belirleyerek gerekli destekleri sağlıyor.

Ekipler, birkaç kez telefonu açmayan vatandaşları öncelikli olarak ziyaret ederken, ihtiyaç halinde evlerde küçük bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Musluk tamiri, lamba değişimi ve kapı onarımı gibi işlemler ekipler tarafından ücretsiz yapılırken, yaşlı vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamaları hedefleniyor.

Yaşlı bireylerin yalnızlık duygusunu azaltmayı amaçlayan hizmet kapsamında, birime kayıtlı vatandaşlar gezi ve sinema gibi sosyal etkinliklere de davet edilerek sosyal hayata katılımları destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı Yaşlı Destek Biriminde görev yapan Hayriye Cengiz, yalnız yaşayan vatandaşlara ulaşarak onların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, '312 kayıtlı vatandaşımız var. Haftada iki kez arayarak hem sağlık durumlarını soruyor hem de ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Yalnız yaşayan vatandaşlar için bir evlat, bir kol ve bir umut olmaya çalışıyoruz' dedi.

Hizmetten yararlanan 77 yaşındaki Fatma Çalık ise düzenli olarak aranmanın kendisine güven verdiğini ifade ederek, gerektiğinde psikolojik destek de sağlandığını ve etkinliklere katılma imkanı bulduğunu söyledi. 71 yaşındaki Perihan Korkmaz da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendisini sık sık aradığını belirterek, 'Halimi hatırımı soruyorlar, ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Evde bozulan prizleri, lambaları, çeşmeyi yaptılar. Çok memnunum' diye konuştu.