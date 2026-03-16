Online İngilizce öğrenme platformu 51Talk 15. yıldönümünü kutladı. Platform, kapsamlı bir marka yenileme lansmanıyla uluslararası büyümede yeni bir aşamaya girdiğini duyurdu.

Güncelleme, öğrenciler ve ebeveynler için daha net ve sezgisel bir görsel kimliğin yanı sıra aktif katılımı teşvik etmek için tasarlanmış daha sıcak, daha ilgi çekici ürün arayüzleri sunuyor. Basitleştirilmiş tasarımlar ve dersler arasında IP rehberliğinde etkileşimler, çocuklar için daha destekleyici, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi oluşturulması amaçlanıyor.

51Talk, 2021 yılında küresel genişleme stratejisini başlattığından bu yana Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Doğu Asya'daki ana pazarlarda genişledi.

Yenilenen küresel görsel kimlik sistemi, şirketin marka kimliği genelinde daha fazla netlik, tutarlılık ve uyum sağlamak üzere tasarlandı.

Yenilemenin merkezinde 51Talk'un yeni marka karakteri ve öğrenme arkadaşı Toki yer alıyor. Ürün arayüzlerine, çevrimiçi sınıflara ve marka temas noktalarına entegre edilen Toki, genç öğrenciler için daha sıcak ve daha ilgi çekici bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyor.