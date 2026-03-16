Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 8-14 Mart 2026 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 26 bin 884 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında 16 bin 2 araç kontrol edilirken, yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Öte yandan, kusurlu bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandığı bildirildi.