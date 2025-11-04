Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentin gıda sanayiinde yakaladığı ivmenin sürdürülebilir olması için Ar-Ge ve inovasyona güçlü yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Bir radyo programına katılan Çakır, Mersin’in tarım-gıda entegrasyonu, güçlü lojistik altyapısı ve üniversite-sanayi iş birlikleri sayesinde Türkiye’nin gıda üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Mersin’in tarım ve gıda sanayinde doğal avantajlara sahip olduğunu dile getiren Çakır, "Narenciye, yaş meyve sebzede güçlüyüz. Bakliyatta üretici değiliz ama dünya piyasasının belirlendiği bir merkeziz. En önemlisi tarımla sanayiyi doğru entegre ettik. Agropark ve Gıda OSB’lerin varlığı, TÜİOSB gibi güçlü üretim alanlarının bulunması, liman ve lojistik üstünlüğümüz Mersin’i bu alanda öne çıkarıyor" dedi.

"Katma değerli ürün üretmeliyiz"

Gıda alanında inovasyonun artık zorunluluk olduğuna dikkat çeken Çakır, "Standart limonu 1-2 euroya satmak yerine katma değerli hale getirip 10-50 euroya satmalıyız. Narenciye kabuklarından ürün elde etmek, dondurulmuş gıdayı geliştirmek gibi Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Verim artışı ve teknolojik dönüşüm odaklı ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK MAM ile başlattıkları iş birliğinin Mersin için büyük fırsat olduğunu belirten Çakır, şunları söyledi: "Gebze’de Gıda İnovasyon Platformunu ziyaret ettik. Narenciye kabuklarından toz ve içecek, sütsüz dondurma, bakliyattan sağlıklı kremalar, balık kılçığından kolajen üretildiğini gördük ve etkilendik. TÜBİTAK’ı Mersin’e davet ettik, firmalarımızı ziyaret ederek sıfır atıkla yeni ürün geliştirme çalışmaları yaptılar. KOBİ’lerimizi de TÜBİTAK’a götüreceğiz. Firmalarımız burada deneme üretimleri yapacak, akademik destek alacak."

"Sıfır atık ve yüksek besin değerli ürünler"

Mersin’in narenciye, bakliyat, zeytin ve deniz ürünleriyle zengin bir üretim merkezi olduğuna vurgu yapan Çakır, "Narenciye kabuklarından, zeytin çekirdeğinden, balık kılçığından ürün geliştiriliyor. Sıfır atık anlayışıyla yüksek besin değerli ürünler elde ediyoruz. Standart tat ve kaliteyi sağlayan kültürler geliştiriliyor" dedi.

"Mersin, Türkiye’nin gıda ihracatında lider olabilir"

Mersin’in doğru planlamayla dünya gıda pazarında söz sahibi olabileceğini belirten Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: "Toprağımız, suyumuz, limanımız, sanayimiz güçlü. Yeşil dönüşüme uyum sağlayarak, sürdürülebilir üretim modeline geçerek ve Ar-Ge’yi merkeze koyarak dünyada her ürünle rekabet edebiliriz. Üretici de ihracatçı da lojistik sektörü de kazanır, ülkemiz kazanır."