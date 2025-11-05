Mersin’in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için market ve bakkallara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hal, Çay, Çilek ve Siteler mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde raf ve depolarda detaylı inceleme yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve tüketim ürünlerine el koydu. Ruhsat, hijyen, ürün saklama şartları ve etiket bilgilerine ilişkin kontrol yapan ekipler, işletme sahiplerini mevzuata uygun satış konusunda uyardı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalarımızı kararlı şekilde yürütüyoruz. Tespit edilen olumsuzluklara cezai işlem uygularken, işletmeleri doğru uygulamalar konusunda da bilgilendiriyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuz durumları bize bildirebilir" dedi.

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde market, fırın, kasap ve diğer gıda satışı yapılan işletmelerde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.