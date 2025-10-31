Mersin’in Mut ilçesinde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde yapılan "Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu" Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldığı törenle açıldı.

81 İl 81 Anaokulu Projesi çerçevesinde Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından inşa edilen okula bağışçı Yücel Tekin’in anne ve babasının ismi verildi. Mut Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu için bugün açılış töreni yapıldı. Törene Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Mersin Valisi Atilla Toros, Kızılay Genel Başkan vekili Mustafa Sarı, milletvekilleri, Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin,İl Millî Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirli, İl Müftüsü Aydın Yığman, diğer il ve ilçe protokolü, hayırsever Yücel Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

4 sınıfta 7 öğretmen ve 106 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren anaokulla ilgili konuşan Vali Atilla Toros, "Tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yatırımların hız kesmeden sürdüğü ilimizde açılan her yeni okul ile eğitim alt yapımız her geçen gün güçleniyor. İşte bugün açılışını yaptığımız bu ana okulu tamda bu dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir. 81 il 81 anaokulu projesi ile ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eğitim yuvaları devletimizin eğitime verdiği önemi hayırseverlerimizin vefasını ve milletimizin gönül zenginliğini bir araya getirmektedir" dedi.

Açılışta konuşan TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise, "Beni en fazla heyecanlandıran işte birazdan kurdelesini keseceğimiz Tekin ailesinin yaptırdığı Hatice Ata Tekin Anaokuludur. Çünkü burada yetişecek yavrularımız bizi 21’inci yüzyıla ve daha sonraki parlak dönemlere taşıyacak eğitim ordularıdır"diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Yıldırım, katkılarından dolayı hayırsever Yücel Tekin’e teşekkür ederek berat takdimi yaptı. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın duasının ardından kurdele kesimi yapılarak okul resmen hizmete açıldı. Protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu ve hediyeler verdi. Etkinlik, okulun bahçesine zeytin fidanı dikimiyle sona erdi.