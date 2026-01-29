Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Politikalar Ofisi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen özgün projeleri Türkiye geneline taşıyarak birçok belediyeye örnek oluyor. Ofis, bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere farklı şehirlerde 30'dan fazla sosyal projeye destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Politikalar Ofisi, iyi uygulamaları tanıtmak ve bu projelerin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteren ofis, sosyal sorunlara yönelik geliştirdiği projelerle hem Mersin'de kalıcı çözümler üretiyor hem de diğer belediyelere rehberlik ediyor.

Özgün projeler belediyelerin radarında

Sosyal Politikalar Ofisi; Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile Otizm Aile Danışma Merkezi gibi projelerle dikkat çekiyor. Bu projeler hakkında farklı şehirlerden gelen belediyelere sunumlar yapılarak teknik destek sağlanıyor.

'30'dan fazla projede belediyelere destek verdik'

Sosyal Politikalar Ofisinin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi Sorumlusu Yalçın Tütüncüoğlu, ofisin Mersin Büyükşehir Belediyesinin iyi örneklerini ülke geneline yaymak amacıyla kurulduğunu söyledi. Tütüncüoğlu, 'Bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere 30'dan fazla projede destek verdik. Projelerimiz hakkında belediyelere sunumlar yapıyor, uygulama ve planlama süreçlerinde teknik destek sağlıyoruz' dedi.

'Sosyal Politikalar Turu' ile yerinde inceleme

Birçok belediyenin Mersin'e gelerek projeleri yerinde incelediğini belirten Tütüncüoğlu, bu süreci 'Sosyal Politikalar Turu' adı altında yürüttüklerini ifade etti. Bugüne kadar binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydeden Tütüncüoğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle de ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'Doğumdan ölüme belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'

Ofisin proje üretim sürecinde çok disiplinli bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayan Tütüncüoğlu, ekipte sosyologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığını aktardı. Projeleri 4 ana başlık altında şekillendirdiklerini belirten Tütüncüoğlu, bu anlayışı 'doğumdan ölüme belediyecilik' olarak tanımladı.

Ev temelli ve mahalle temelli hizmet modeli

Ev temelli hizmetlerde vatandaşların en özel alanı olan evlerine dokunduklarını ifade eden Tütüncüoğlu, ileri yaştaki bireyler için düzenli aramalar yapıldığını; temizlik, bakım ve sağlık hizmetleriyle destek sağlandığını dile getirdi. Mahalle temelli hizmetlerde ise vatandaşın ayağına giden bir model benimsediklerini kaydeden Tütüncüoğlu, sosyal yaşam merkezlerinin bu anlayışın temelini oluşturduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu hizmete kendi mahallesinde kolayca ulaşabiliyor' diye konuştu.