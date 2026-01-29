Akdeniz Belediyesi, erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin zamanında tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde ücretsiz olarak uygulanan Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile 0-6 yaş arası çocukların gelişim süreçleri uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama, uzman psikolog eşliğinde ve bilimsel kriterlere uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Yoğun ilgi gören tarama programı; mahallelerde hizmet veren Kültür ve Sanat Evlerinde kurs alan çocukların yanı sıra, ailelerin talebi doğrultusunda doğrudan kuruma başvuran çocuklara da uygulanıyor.

Çok yönlü gelişim değerlendirmesi yapılıyor

Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş tarafından klinik gözlem eşliğinde uygulanıyor. Test sürecinin ardından ebeveynlere çocuklarının gelişim düzeyleri hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, gerekli görülen durumlarda ilgili kurumlara yönlendirme yapılıyor.

Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, erken çocukluk döneminin gelişim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, '0-6 yaş aralığı, çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Denver II bir tanı testi değildir; ancak olası gelişimsel riskleri erken dönemde fark etmemizi sağlar. Erken fark edilen gecikmeler, doğru yönlendirme ve destekle büyük ölçüde telafi edilebilir' dedi.

Ateş, test sonrası ailelerle yapılan bilgilendirmelerin de önemli olduğunu vurgulayarak, 'Ebeveynlere çocuklarıyla evde yapabilecekleri etkinlikler ve hangi alanları desteklemeleri gerektiği konusunda rehberlik ediyoruz. Amacımız çocukların sağlıklı gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek' ifadelerini kullandı.

Ailelerden yoğun ilgi

Ücretsiz olarak sunulan Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulaması, ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmesine katkı sağlarken, çocukların gelişim süreçlerinin uzman gözüyle değerlendirilmesine de olanak tanıyor.

Uluslararası geçerliliğe sahip olan Denver II Gelişimsel Tarama Testi kapsamında çocukların kişisel-sosyal, ince motor, kaba motor ve dil gelişimi alanları yaşlarına uygun sorular ve oyun temelli uygulamalarla değerlendiriliyor. Uygulama sırasında çocuklar etkileşimli etkinliklerle gözlemlenirken, olası gelişimsel risklerin erken dönemde belirlenmesi hedefleniyor.