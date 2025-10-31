Mersin’in Silifke ilçesinde polisin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Mersin, İzmir, İstanbul ve Yalova’da açılan davalardan 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası alan T.Ö.’nün peşine düştü. Hükümlünün ilçede saklandığı yeri tespit eden ekipler operasyon yaptı. Operasyonda T.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.