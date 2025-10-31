Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek sağladığı ’Halk Kart’ uygulamasının ekim ayı ödemelerini hesaplara yatırdı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürülen uygulama kapsamında bu ay 7 bin 99 vatandaş destekten yararlandı. Halk Kart ödemeleri çerçevesinde 3 bin 701 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 398 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere toplam 7 milyon 23 bin 250 TL yatırıldı.

Dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayan Halk Kart sayesinde hem aile bütçesine destek olunuyor hem de alışverişin anlaşmalı yerel market ve bakkallardan yapılmasıyla kent esnafına katkı sunuluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen uygulama ile vatandaşların temel ihtiyaçlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.