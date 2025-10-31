Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk buluşmaları programı kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Buluşmada esnafın talepleri dinlenirken, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verildi.

Küçük Sanayi Sitesinde gerçekleşen buluşmaya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları ve partililer katıldı. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, altyapı, yol, çevre düzenlemesi ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik talepler gündeme geldi.

"Belediyenin kasasında 2 bin 500 lira vardı"

Belediyenin mali yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Boltaç, göreve geldiklerinde belediyenin kasasında yalnızca 2 bin 500 TL bulunduğunu belirterek, "Kaynaklarımızı verimli kullanarak bugün güçlü, borçsuz bir belediye haline geldik." ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgesinin stratejik önemine vurgu yapan Boltaç, çalışmaların programlı şekilde devam edeceğini belirtti. Boltaç, "Bu bölge zaman kaybını kaldırmaz. Sokak sokak, dükkan dükkan çalışacağız. Altyapı ve üstyapı sorunlarını hızlıca çözeceğiz" dedi.

Vatandaşların belediyeyle doğrudan iletişimi için ’Alo TİM 153’ hattını hatırlatan Boltaç, hizmette eşitlik ilkesine vurgu yaparak, "Biz hizmeti lütfetmiyoruz; sizin olanı size veriyoruz. Kimseye diyet borcum yok, bu memlekete gönül borcum var" diye konuştu.

Sanayi esnafı da toplantıda söz alarak, "Yıllardır bu kadar doğrudan muhatap olduğumuz bir buluşma olmamıştı. Başkanımız sahaya indi, bizi dinledi, sorunlarımızı yerinde gördü" diyerek Boltaç’a teşekkür etti.