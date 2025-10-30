Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, geleceğin bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Halil Akgün İlköğretim Okulu’nun 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde merkezi ziyaret ederek hem eğlenip hem öğrendi. Ziyaret çerçevesinde öğrenciler, merkezde yer alan bilim, sanat ve teknoloji atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katıldı. Deneyerek öğrenme esasına dayalı etkinliklerde çocuklar; gözlem yapma, üretme, tasarlama ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Son bir ay içerisinde yaklaşık 30 sınıf ve 850 öğrenciyi ağırlayan merkezde, her biri 1 saat süren etkinliklerde çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni bilgiler edindi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Eğitim, geleceğimizi inşa eden en güçlü araçtır. Akdeniz Belediyesi olarak çocuklarımızın bilim, sanat ve teknolojiyle iç içe büyümelerini, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezimiz aracılığıyla her yaştan öğrencimize ulaşmaya, onların merakını ve yeteneklerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.