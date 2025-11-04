Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gençlerin madde bağımlılığı konusunda farkındalık kazanması amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Pembe Aslında Siyahtır’ isimli tiyatro oyunu, ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya başladı.

İlk gösterimi Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan tiyatro oyunu, öğrencilerden tam not aldı. Yaklaşık 40 dakika süren oyun, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde sahneleniyor.

Etkinliğe; Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, okul müdürleri ve öğretmenler de katılarak öğrencilerle birlikte oyunu izledi.

Madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini çarpıcı bir dille ele alan oyun, gençleri bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. İlk gün sahnelenen gösterimleri yaklaşık 600 öğrenci izledi.

Tiyatro gösterileri hafta boyunca farklı okul gruplarına yönelik olarak devam edecek.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için bu tür sosyal farkındalık çalışmalarını önemsediklerini belirterek şunları söyledi: "Madde bağımlılığı, sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumun tamamını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu nedenle gençlerimizi bilinçlendirmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz."

Akdeniz Belediyesi, gençlerin yaşam becerilerini geliştirmeyi, farkındalıklarını artırmayı ve toplumsal duyarlılığa katkı sunmayı hedefleyen etkinliklerin yıl boyunca süreceğini açıkladı.