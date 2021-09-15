AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' AK DAVA SİZLERLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ''

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , '' Ak Dava Ak Gençliğimiz ile çok daha güçlü '' dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Faruk Bilen ve Ak Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Faruk Bilen , Akdeniz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hanefi Kahraman , Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ve Mersin İl Gençlik Kolları , İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile Kahvaltılı toplantıda bir aray gelen Mersin Milletvekili Yılmaz , Mersin ve ülke gündemine ait gelişmeleri paylştı.

Mersin Ak Parti Milletvekili Yılmaz , gençlere hitaben '' Yarınlarımızın mirasçıları kıymetli gençlerimiz , Ak Dava Sizler ile çok daha güçlü '' dedi.