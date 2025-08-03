Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Mezitli Soli Arena’da düzenlenen MİLYONFEST’e ilişkin yaptığı açıklamada, etkinlikte alkol firmalarının sloganları aracılığıyla dolaylı reklam yapıldığını ve bu durumun halk sağlığına zarar verdiğini savundu.

Yıldız, kamu kurumları ve belediyelerin desteklediği etkinliklerde alkol kullanımının teşvik edilmesini kabul edilemez bulduklarını belirterek, özellikle gençlere yönelik organizasyonlarda alkol markalarının tanıtılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı Yıldız , “Alkol kullanımının bireysel ve toplumsal düzeyde yarattığı fiziksel, ruhsal ve sosyal zararlar konusunda yıllardır farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ancak kamu desteğiyle düzenlenen bir etkinlikte alkol firmalarının bilinen sloganları üzerinden reklam yasağının aşılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz,” dedi.

“Valilik Müdahale Etti, Ancak…”

Yıldız , Memur-Sen ve bazı STK’ların ortak imzasıyla hazırlanan dilekçe , Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Dr. Mustafa Erim aracılığıyla Mersin Valiliği’ne sunuldu. Bu girişim sonucunda, Mersin Valisi’nin festivale yönelik müdahalesiyle alkolle ilgili bazı bölümlerin iptal edildiği açıklandı . Ancak , bu müdahaleye rağmen festivalde alkol kaynaklı olumsuzlukların yaşandığına dair ciddi iddialar duyduklarını belirtti.

İl Başkanı Yıldız açıklamasında , “Aile yapımıza, kültürel değerlerimize ve toplumsal bütünlüğümüze zarar veren, kontrolsüz kalabalıkların oluştuğu bu tarz organizasyonlara karşıyız. Belediyelerimizden beklentimiz, kamu kaynaklarının gençlerimize yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde kullanılmasına öncelik verilmesidir,” dedi.

“Belediyelere Net Mesaj”

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği olarak belediyelere ve yerel yöneticilere şu çağrıda bulunuyoruz ;

Alkol kullanımını teşvik eden etkinliklerden uzak durulması,

Milli ve manevi değerlere uygun projelere öncelik verilmesi,

Gazze’deki insanlık dışı katliamı gündeme taşıyacak insani çalışmalar yapılması,

Gençlere gelenek ve göreneklerin aktarılacağı etkinliklerin desteklenmesi.

Açıklamanın sonunda Yıldız, "Belediyelerimizin İslami değerlere saygılı, toplumsal yapıyı güçlendiren çalışmalara yönelmesini, alkol tüketimini azaltmaya yönelik bilinçlendirme projelerine destek vermesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.