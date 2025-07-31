T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı Haziran dönemi 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY), mazeret ataması ve Temmuz dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atama kurası kapsamında Mersin’e toplam 168 sağlık personeli atandı.

Ataması yapılan sağlık personelleri arasında 40 uzman hekim, 10 pratisyen hekim, 8 yan dal uzmanı, 7 diş hekimi, 26 hemşire, 25 paramedik, 11 tıbbi sekreter ve farklı branşlarda görev yapacak birçok sağlık çalışanı yer alıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, atamaların Mersin’in sağlık altyapısını güçlendireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığımız tarafından Mersin’imize kazandırılan 168 sağlık personelimiz, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mersin’imize hayırlı, uğurlu olsun.”

Atanan personelin en kısa sürede görev yerlerine başlayarak kent genelindeki sağlık hizmetlerinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.