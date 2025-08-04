Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde yaz aylarında çoğalan sinek ve larvalara karşı sabahın erken saatlerinde başlattığı ilaçlama çalışmalarıyla etkili bir mücadele yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı çevre koruma ekipleri, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüm ilçelerde olduğu gibi Mut ilçesinde de yapılan çalışmalarla, vatandaşların sinek ve larva kaynaklı sorunlardan uzak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Ekipler, sıcak havalarda artan sinek ve haşere üremesinin önüne geçebilmek için sabah erken saatlerden itibaren sahada görev yapıyor. Çalışmalarda larva üreme alanları tek tek tespit edilerek, çevresel ilaçlamalar titizlikle yürütülüyor. Öte yandan ekipler, vatandaşlardan da çevre temizliğine özen göstermeleri çağrısında bulunuyor.

"Uçkun ile mücadelemiz yaz-kış sürüyor"

Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde görevli olan Ertan Uysal, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İlçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Larva döneminde, fosseptik kuyularında ve gübrelik alanlarda, sıvı ve katı larva uygulamamızı yapıyoruz" dedi. Uçkun ile mücadelenin belli bir dönemi kapsamadığını, yaz-kış sürdüğünü aktaran Uysal, "Ancak sıcak havaların artması ile beraber uçkun mücadelemizi dere yataklarında, rögar, mazgal gibi alanlarda soğuk termal sistemi ile sürdürüyoruz. Mersin genelinde olduğu gibi, Mut ilçemizde de vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mut ilçesinde ikamet eden vatandaşlardan Mehmet Sinan, geçmiş yıllara kıyasla bu yıl ilaçlamanın da etkisiyle şartların daha rahat olduğunu belirterek, "Genel olarak Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnunuz, çok iyi" dedi.