Mersin Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı’ kapsamında, Almanya’nın Oberhausen kentinden gelen öğrenciler, Mersinli öğrencilerle bir araya geldi. Kültürlerarası etkileşimin sağlandığı programda öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bu yılki programa Almanya’dan 9 öğrenci ve 3 lider, Türkiye’den ise 8 öğrenci ve 2 lider katıldı. Program kapsamında öğrenciler; tarihi, kültürel ve bilimsel birçok noktayı gezdi, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Katılımcı öğrencilere Kanlıdivane, Cennet-Cehennem Obrukları ve Kızkalesi gibi Mersin’in önemli tarihi ve kültürel alanlarına gezi düzenlendi. Kültür miraslarına hayran kalan öğrenciler, ziyaret ettikleri yerlerin tarihçesini de dikkatle dinledi.

Mercan Bilim Merkezi ve Hello Mersin’de etkinlikler yapıldı

Öğrenciler, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni de ziyaret ederek geri dönüşüm, iklim değişikliği ve deniz canlıları hakkında bilgi edindi. Planetaryumda gezegenlerin oluşum sürecini izleyen öğrenciler, çeşitli atölye çalışmalarında da aktif rol aldı. Hello Mersin programı kapsamında ise yabancı öğrenciler, Mersinli kursiyerlerle bir araya gelerek tabu oyunu oynadı, İngilizce ve Türkçe pratik yaparak keyifli zaman geçirdi.

Fidan dikimiyle kalıcı iz bıraktılar

Programın önemli duraklarından biri de Tarsus Doğa Parkı oldu. Burada iki yıl önce dikilen fidanların gelişimini gözlemleyen öğrenciler, aynı alana yeni fidanlar dikerek can suyu verdi. Öğrenciler, isimlerini yazdıkları etiketleri proje panosuna yapıştırdıktan sonra parkı gezdi.

Ev sahibi ailelerde kaldılar, Türk kültürünü tanıdılar

4 Ağustos’a kadar sürecek olan program kapsamında yabancı öğrenciler, ev sahibi Türk ailelerin yanında konaklayarak hem Türk mutfağını hem de yaşam kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Program liderlerinden Ufuk Şahingöklü, etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Mercan Bilim Merkezi’nde atölyelere katıldılar, Hello Mersin’de oyunlar oynandı. Kültürel olarak bir etkileşim olduğunu düşünüyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünden Tuğba Özden ise "Bu programımız yıllardır devam eden ve çok sevilen bir program. Öğrenciler birbirleriyle kaynaştı" ifadelerini kullandı.

Alman öğrenciler Mersin’den memnun ayrıldı

Alman grup lideri Lidya Momm, "Çok sıcak karşılandık, kendimizi evimizde gibi hissettik" derken, öğrencilerden Emily Michels, "Tarihi yerleri ve Mercan Bilim Merkezi’ni çok beğendim. İnsanlar çok sıcakkanlı" yorumunda bulundu.

Türk öğrencilerden Çınar Alıcı da "Gerçekten harika bir proje. İnsanlığa katkı sunacak işler yapıyoruz. Mersin’i çok güzel tanıtıyoruz" sözleriyle programa olan katkılarını dile getirdi.