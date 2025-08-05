Mersin’de 10 yaşındaki bir kız çocuğu, ’takipçim kadar fidan dikiyorum’ diyrek anlamlı bir adım attı. Ancak diktiği fidanların kısa sürede yok olması küçük kızı üzdü. Küçük kız, "Lütfen diktiğim fidanları sökmeyin" çağrısında bulundu.

Sosyal medyada son dönemlerde yaygınlaşan ’takipçim kadar çöp topluyorum’ ve ’takipçim kadar hayvanlara mama dağıtıyorum’ gibi çevre ve hayvan temalı akımlara bir yenisi daha eklendi. Mersin’de yaşayan 10 yaşındaki Elif Sena Çınar, bu akımlardan etkilenerek ’takipçim kadar fidan dikiyorum’ başlığıyla kendi farkındalık çağrısını başlattı. Sosyal medya hesabından duyurduğu projeye destek gelmeye başlayınca, ilk 3 takipçisi adına Mersin’in Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi Mersin Stadyumu karşısındaki boş araziye fidan diken küçük kız, ertesi gün sulamak için yeniden gittiğinde yerinde olmadığını fark etti.

Duruma çok üzülen Elif Sena Çınar, sosyal medyada başlayan akımdan etkilenerek kendisinin de fidan dikme akımına katıldığını, ancak diktiği fidanların birileri tarafından söküldüğünü ifade etti. Çınar, "Orman yangınının fazla olması sebebiyle bu projeyi başlattım. Takipçi sayımın 3 olması sebebiyle 3 tane fidanla başladım. Cumartesi günü diktiğim fidanları pazar günü sulamak için geldiğimde fidanlarımın olmadığını görünce çok üzüldüm. Fidan dikimi izni için yetkililerden destek bekliyorum. Diktiğim fidanlar söküldü ama tekrar dikeceğim. Lütfen diktiğim fidanları sökmeyin" dedi.

Annesi, yetkililerden destek istedi

Çınar’ın annesi Seda Özdamar da kızının başlattığı bu anlamlı girişimle gurur duyduğunu söyledi. Sosyal medyadaki çevre temalı akımların çocukları olumlu etkilediğini belirten Özdamar, fidan dikimi konusunda yetkililerden hem destek hem de yönlendirme beklediklerini dile getirdi. Özdamar, "Takipçimiz 3’tü, 3 fidanla başladık. Nereye, nasıl, ne şekilde dikileceğini evet, bilinçsiz olarak başlamış olabiliriz ama bu konuda belediyemizin ve diğer kurumların desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sulamaya geldiğimizde 3 ağacımızı da göremedik"

Alfa kuşağının başlattığı bu güzel akımın olumlu şekilde ilerlediğini aktaran Özdamar, ancak kendilerinin diktiği fidanların ertesi gün sökülüp götürülmüş olmasına çok üzüldüklerini belirterek, "Cumartesi günü stadyumun civarında boş bir arazi gördük. Dikim yasak olup olmadığını bilmiyoruz açıkçası ama kızım bu akımı başlatmak açısından buraya ağaç dikmek istemiştik. Diktiğimiz ağaçları pazar günü sulamaya geldiğimizde göremedik maalesef" şeklinde konuştu.