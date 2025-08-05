Mersin’in Anamur ilçesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada 822 gram metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan biri eski avukat 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin-Antalya D-400 karayolunda ilçe sınırlarında bir araç durduruldu, yapılan aramada 822 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan eski avukat C.B., N.I. ve M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden eski avukatın tehdit ve güveni kötüye kullanma suçlarından da aranması olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.