İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen sahte diploma ve ehliyet operasyonlarında yakalanan 197 şüpheliden 37’sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ocak'ta 23 ilde ve 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı düzenlenen iki operasyonda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak 1. dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resmi belgede sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu Türktrust ve e-imzatr isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı. 2. dalga operasyonda resmi belgede sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet ve bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.