Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, ’Büyük Kalplere Güvenli Dokunuş’ projesi çerçevesinde yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Aşçı Çırağı Kursu, gençleri suç alt kültüründen uzaklaştırmayı hedefliyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2025 yılı içinde uygulanması planlanan projede, çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında dezavantajlı gruplarda yer alan gençlerin topluma kazandırılması ve iş hayatına hazırlanmaları için somut adımlar atılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Aşçı Çırağı kursu, Akdeniz İlçesi Halk Eğitim Merkezi’nde başlatıldı. Kursa 15 genç katıldı. Gençler, profesyonel mutfaklarda görev alabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanarak hem meslek sahibi olma yolunda ilerliyor hem de suç ortamlarından uzak tutuluyor.

Emniyet yetkilileri, ’Büyük Kalplere Güvenli Dokunuş’ projesi ile 30 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, gençlerin güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalara aralıksız devam edileceğini vurguladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuklar ve gençlerin toplumsal hayata daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde katılmalarını sağlamak için sosyal destek projelerine önem verdikleri belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.