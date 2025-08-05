Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol yenileme seferberliğine Gülnar ilçesiyle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar’ın Zeyne Mahallesi’nde bulunan ve hem vatandaşlar hem de tarımsal faaliyetler açısından önemli bir güzergâh olan Şehit Recep Çelik Caddesini modern bir görünüme kavuşturdu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, caddenin altyapısı tamamen yenilendi. Ardından 850 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yol, sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalar sırasında bin 100 ton malzeme kullanıldığı belirtildi.

Yolun yenilenmesi, bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişiyi memnun etti. Mersin merkeze 151, Gülnar ilçe merkezine ise 26 kilometre uzaklıkta yer alan Zeyne Mahallesi’nde, vatandaşlar geçimlerini çoğunlukla çiftçilikle sağlıyor. Özellikle mezarlığa giden yolu da kapsayan caddenin yenilenmesi, hem sosyal hem de ekonomik anlamda önemli bir katkı sundu.

"Güvenli ve konforlu hale geldi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Zeyne Merkez Mezarlığı güzergahında yer alan Şehit Recep Çelik Caddesi’nde altyapı işlemleri tamamlandıktan sonra, bin 100 ton malzeme kullanılarak sıcak asfaltlama çalışması yapıldı. Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarıyla birlikte güvenli hale getirilerek vatandaşlarımızın kullanımına açıldı" dedi.

Zeyne Mahalle Muhtarı Havva Çağlar ise yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zeyne Mahallesi, merkezi bir yer. Şehit Recep Çelik Caddemizin vatandaş için ayrı bir önemi vardı. Yolumuz şimdi çok güzel oldu. Mahalleli de çok memnun. İyi ki Vahap Başkan var. Büyükşehir Belediyesine güveniyoruz, inanıyoruz" ifadelerini kullandı.