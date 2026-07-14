Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla toplam 746 araç ve iş makinesini envanterine katma sürecini başlattı. İlk etapta 67 yeni araç hizmete alınırken, MESKİ de 35 üst ekipmanlı altyapı aracıyla filosunu güçlendiriyor.

Mersinlilere daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 240 milyon 111 bin TL değerinde 746 taşıtı kente kazandırma sürecini başlattı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü imzaladığı sözleşme ile 35 adet üst ekipmanlı altyapı aracını bünyesine kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerde kullanılacak olan araçların 67 adedi ise kentlinin kullanımına sunuldu. Büyükşehir Belediyesi envanterine, 20 tane 18 metreküplük damperli kamyon, 31 çift kabin kamyonet, 15 binek otomobil, 1 forklift eklendi.

'Başkanımızın ortaya koyduğu sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda taşıt filomuzu büyütüyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak adına yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Terban, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in ortaya koyduğu mali disiplin, tasarruf ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerinin yenilenmesi ve kiralama yerine belediyemizin kendi öz malı taşıt filosunu büyütme hedefi kararlılıkla hayata geçirilmektedir. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olan taşıt ve iş makinesi alım programı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli izinler alınmış ve toplam 746 taşıt ile iş makinesinin belediyemize kazandırılması süreci başlatılmıştır' sözlerine yer verdi.

Gerçekleştirilen yatırımın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından stratejik bir adım olduğuna dikkat çeken Terban, '20 adet 18 metreküplük damperli kamyon, 31 çift kabin kamyonet, 15 binek otomobil, 1 forklift birimlerimize kazandırılmıştır. Toplam yatırım bedeli 240 milyon 111 bin TL olan bu taşıtlar, uzun yıllar boyunca Mersin halkına hizmet edecek belediyemizin öz malı olarak envanterimize kazandırılmıştır. Bu yatırım, yalnızca yeni taşıtların teslim alınması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda kiralama giderlerinin azaltılması, bakım-onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından stratejik bir adımdır. Hedefimiz, bugünü değil, geleceği de planlayan, mali açıdan güçlü, hizmet kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir taşıt filosu oluşturmaktır' diyerek, kentin dört bir yanında daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunulacağını ifade etti. Mersinliler için yatırımlara devam eden Başkan Seçer başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür eden Terban, yeni taşıtların Mersin halkına hayırlı olmasını temenni etti.

'Mersin halkımıza hayırlı, uğurlu olsun'

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında toplam 35 üst ekipmanlı altyapı aracının kazandırılacağını kaydeden MESKİ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Başar Kurt, 'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde ve MESKİ Genel Müdürü Sayın Ali Rıza Özdemir'in yönetiminde, içme suyu takviyesi hizmetinin yanında özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza kanalizasyon hizmetlerini sağlayabilmek için 35 üst ekipmanlı altyapı aracından oluşan 439 milyon TL yatırım bedelindeki sözleşme idaremizce imzalanmış olup bunlardan ilk etapta 17 tanesi hizmete sunulmuştur. 14 tanesi vidanjör, 2 tanesi kanal açma, 1 tanesi kombine kanal açma ve temizleme hizmetlerinde kullanılacak olan bu araçlar vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerine yer verdi.