Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yayla Şenlikleri’, Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi’nde başladı. Etkinlikler kapsamında Türk Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Yayla Şenlikleri’, yaz boyunca kentin farklı yaylalarında gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk adresi Toroslar ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi oldu. Etkinlikte sahneye çıkan Türk Halk Oyunları Topluluğu, sergilediği yöresel danslarla beğeni toplarken, Türk Halk Müziği Topluluğu da sevilen türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Vatandaşlar, kültürel etkinliklere kolay ulaşım sağlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Soğucak’a kuzenini ziyarete geldiğini söyleyen Dursun Gülhuy, etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğe de katıldım. Çok keyif aldık" dedi.

Bir diğer katılımcı Müseyib Fırat ise "İnsanların kaynaşması açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliklerin eylül ayı sonuna kadar süreceğini belirten Orkestra Şefi Erman Talşık, "Yayla Şenlikleri kapsamında Mersinimizin farklı yaylalarında konserler veriyoruz. Katılım oldukça yüksek. Coşkulu bir şekilde ilerliyoruz" dedi.