Merzifon Vakfı’nın düzenlediği "Akademik sohbet" programında Haçlı Seferleri’nin seyri açısından kritik bir dönüm noktası olan 5 Ağustos 1101 tarihli Merzifon Muharebesi’ne ilişkin bilgi ve görüşler paylaşıldı.

Çelebi Mehmed Medresesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Kavas, haçlılara vurulan ilk darbe olarak değerlendirdiği Merzifon Muharebesi’nin yalnızca bir askerî başarı değil, Anadolu’nun Türkleşme sürecinde stratejik bir dönemeç olduğunu belirtti. Muharebenin Danişmendlilerin bölgedeki etkinliğini artıran bir zafer olmasının ötesinde bir önemi olduğunu vurgulayan Kavas, aynı zamanda Haçlıların Anadolu içlerine ilerleyişine ağır bir darbe indirdiğini söyledi.

Merzifon Muharebesi’nin muhtemel hareket güzergâhlarını ve muharebe sahasını detaylandıran bir harita paylaşan Öğr. Gör. Dr. Ömür Esen de, Haçlı ordusunun Çavuşköy-Doluca-Bulak- Alıcık güzergâhından ilerlediğini, Alıcık Karatepe yolu çevresinde çarpışmaların yoğunlaştığını ve "Dükün Sığındığı Tepe" olarak bilinen mevkiinin muharebenin son safhası için stratejik bir sığınma noktası olduğunu aktardı. Bu alandaki yerel unsurların savaşın seyrini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin ise savaş alanı tespit süreçlerine dair teknik bilgiler sundu. Daha önce yer aldığı çeşitli arkeolojik kazı ve savaş alanı belgeleme projelerinden örnekler verip topografik analiz, jeofizik tarama ve belge temelli saha araştırmaları ile bu tür alanların bilimsel olarak nasıl tespit edildiğini anlatan Şahin, ayrıca savaş sonrası şehitlerin olduğu alanların bulunmasında izlenen bilime dayalı etik ve metodolojik yaklaşımlar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca, Merzifon Muharebesi’nin yalnızca askerî, siyasî ve tarihî önemi bakımından da ders kitaplarında yer alması gerektiği vurgulanırken bu savaşın, Haçlı Seferleri’nin yönünü değiştirecek kadar önemli bir sonucu olmasına rağmen tarih eğitimi müfredatında yeterince işlenmemesi, akademisyenler tarafından dikkat çekici bir eksiklik olarak dile getirildi. Merzifon Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, tarih meraklıları, akademisyenler ve halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.