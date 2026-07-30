Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 10 saatlik mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaları yakından takip eden Vali Atilla Toros, 'Eski Yörük Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan 80 haneyi tedbir amaçlı olarak boşalttık. Burada bulunan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı' dedi.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda saat 09.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 35 arazöz ve 15 su ikmal aracının da bulunduğu toplam 140 araç ile 401 personelin müdahale ettiği yangın 10'uncu saatte büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgarın devam etmesinin beklendiği bölgede ekiplerin hem havadan hem de karadan yangının tamamen sönmesi için çalışmasını sürdüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde başladığını belirten Zeyni Kaya adlı vatandaş, valilik koordinesinde tüm kuruluşların çalıştığını yangının tamamen sönmesini umut ettiklerini söyledi.

Gün boyu yangın bölgesinde çalışmaları koordine ederek yakından takip eden Mersin Valisi Atilla Toros'ta son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi. Yangının sabah saatlerinde ormana ait insansız hava aracıyla tespit edildiğini belirten Vali Toros, 2'si uçak 3 helikopterin havadan 140 araçla 401 personelin ise karadan mücadele verdiğini anlattı.

'80 haneyi tedbir amaçlı boşalttık'

Devletin bu saate kadar tüm imkanlarıyla sahada yangını kontrol altına alabilmek için çabaladığını anlatan Vali Toros, 'Eski Yörük Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan 80 haneyi tedbir amaçlı olarak boşalttık. Bu gece de boşaltılmış olarak kalacak. Çünkü sabaha kadar bir aksaklık, bir eksiklik olmasın istiyoruz. Burada ikamet eden 145 vatandaşımızı da kendilerine konaklama imkanı sağlayacak şekilde imkan sunduk. Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin pansiyonunu kendileri için hazırladık. D-400 karayolunda da yangının başladığı ilk saatlerde yangın karayoluna çok yakın olduğu için trafiğe belirli bir müddet kapattık. Daha sonra kontrollü olarak trafiği açtık. Ayrıca Gülnar güzergahından da Mersin-Antalya yolundaki ulaşımın da devam ettiğini ifade etmek isterim. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralımız, can kaybımız yok. Bu bizim için çok sevindirici. Halihazırda da yangınla alakalı baktığımızda herhangi bir evin zarar görmediğini tespit ettik. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Tedbirlerimiz vatandaşımızın güvenliği, can güvenliği açısından son derece önemli' diye konuştı.

'Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı'

Görev yapan bütün ekibe teşekkür eden Toros, 'Hakikaten cansiparane bir şekilde yangını söndürebilmek için gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Buradaki vatandaşlarımıza, Mersin'imize de çok geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanı'mızın da ifade ettiği ve duyurduğu şekliyle burada bulunan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ama çalışmayı biz son ana kadar devam edeceğiz. Arkasından da diğer tedbirleri de aralıksız ve eksiksiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rüzgar bizi zorluyor. Poyrazla başladı, daha sonra Lodosa döndü. Zaman zaman şiddetini arttırıyor. Şiddetini arttırdıkça, yönünü değiştirdikçe bununla alakalı tedbirleri de ona göre değiştiriyoruz. Arkadaşlarımız dozerlerle ormanın içerisinde ekstra yollar açtılar. Bu yollarla arazözler ve söndürmeye ilişkin bütün imkanları kullanarak hortumları serdiler. Hakikaten cansiperane bir şekilde çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.