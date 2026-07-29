Mersin'de bir eczanada iş yeri sahibini darbederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre olay, Mezitli ilçesinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Ticari taksi ile iş yerine gelen E.T. isimli kadın, iş yeri sahibine saldırarak darbetti. Şüpheli daha sonra eczane raflarında bulunan tıbbi ilaçları alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin koordineli ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli E.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.