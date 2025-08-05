Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1- 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde, özellikle fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularına odaklanıldı. Söz konusu denetimlerde toplam bin 231 işletme kontrol edilirken, 71bi 888 ürün incelendi. Elde edilen veriler doğrultusunda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan firmalara 842 bin 156 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, tüketicilerin haklarını koruma konusunda duyarlı olmaya devam edeceklerini vurgularken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ’Alo 175 Tüketici Hattı’ üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.