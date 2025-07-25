Mersin Büyükşehir Belediyesi, insan, tekne ve gemi kaynaklı kirlilikleri özel ekipman ve araçlarla temizleyerek Mersin denizinin doğal güzelliklerini korumaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yıl boyunca tam zamanlı deniz yüzeyi ve kıyı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan deniz süpürgesi, konveyör sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkları haznesinde biriktiriyor. Fiber tekneler ise süpürgenin ulaşamadığı dar alanlarda temizlik çalışması yürütüyor. Çoğunluğunu plastiklerin oluşturduğu karasal kaynaklı çöpler, farklı yöntemlerle toplanarak bertaraf tesislerine gönderiliyor.

Ekipler, günün farklı saatlerinde Çamlıbel Balıkçı Barınağı, Atatürk Parkı, Adnan Menderes Bulvarı ve Mersin Marina başta olmak üzere pek çok noktada gözenekli filelerle yüzeydeki çöpleri topluyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndaki restoran teknelerinden çıkan katı ve sıvı atıklar da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce lisanslı Mavi Kart sistemiyle kayıt altına alınıyor.

"Deniz yüzeyinden yılda 60 ton çöp topluyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında gemi kaptanı olarak görev yapan Pelin Teymur, Mersin denizinde her gün düzenli temizlik yaptıklarını belirterek, "Deniz süpürgemiz konveyör sistemi ile her gün 4 metreküplük çöp haznesini dolduruyor. Topladığımız tüm atıkları bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Fiber teknelerimiz ise özellikle kayalık alanlar ve tekne aralarında el kepçesiyle temizlik yapıyor" dedi.

Mavi Kart sistemi kapsamında yılda yaklaşık 120 metreküp evsel atıksu aldıklarını belirten Teymur, "Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı A.Ş.’nin plajlarda sezon boyunca topladığı atık miktarı da 60-70 ton arasında. 5 yılda 600 tondan fazla atığı bertarafa gönderdik. Ancak deniz çöplerini toplamak tek başına çözüm değil. Önemli olan, çöpün kaynağından denize ulaşmaması. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla farkındalık etkinlikleri ve bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre duyarlılığının artırılması için Mersinlileri çöplerini çöp kutularına ve geri dönüşüm noktalarına atmaya davet ediyor.