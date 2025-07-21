Mersin’de bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Lavanta Hasat Şenliği, lavantanın mor kokusuyla doğa ve kültürün buluştuğu özel bir güne ev sahipliği yaptı. Yöre halkı ile ziyaretçilerin bir araya geldiği etkinlikte, lavanta tarlalarında hasat coşkusu yaşanırken, geleneksel müzik ve danslar da renk kattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke Belediyesi ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğinde, ‘en güzel mor Mersin’de kokuyor’ sloganıyla bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Lavanta Hasat Şenliği’ne katıldı. Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenlikte renkli görüntüler yaşanırken, lavanta tarlaları ziyaret edildi, üretici kadınlarla bir araya gelindi ve yöre halkıyla birlikte lavanta hasadının coşkusu paylaşıldı.

Davul ve zurna eşliğinde başlayan şenlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun yöresel dans gösterisiyle renklenen program, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Günün ilk saatlerinde DJ performansıyla açılış yapan etkinlikte, lavanta tarlalarında hasat gezisi gerçekleştirildi ve doğanın eşsiz kokusu eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, üreticilerin stantlarını ziyaret ederek yayık ayran yapımına yardım etti, sıkma yapan kadınların ekmeklerini çevirdi; ayrıca alanda bulunan müzeyi gezip sanatçıların eserlerini inceledi. Şenliğin sonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi; ardından yerel sanatçılar Cihangir Akdemir ve Mehmet Partal, türkü ve şarkılarıyla etkinliği müzikle taçlandırdı.

"Çalışanı, emek edeni ve Atatürk’ün izinden yürüyenleri seviyoruz"

Konuşmasına şenliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak başlayan Başkan Seçer, göreve geldiği 2019 yılından itibaren Çaltıbozkır’ı sık sık ziyaret ettiğini ve adeta fahri Çaltıbozkırlı olduğunu söyledi. Bunun nedeninin çalışanı, emek edeni ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyenleri sevmelerinden kaynaklandığını belirten Seçer, "Ülkemiz, Mersinimiz çok güzel, her köşesi bir cennet. Bu memlekette şahsımda olduğu gibi, siyasetçi de olsan çalışırsan vatandaş seni destekler, öyle lafla sözle olmaz. Mikrofonda kahramanlık yapmak, atmak, tutmak kolay ama yönetmek, feraset, azim ve sevgi ister. Memleketini, vatanını, milletini seveceksin. Onun aşkıyla geceleri uyumayacaksın. Bak bakalım o zaman başarılı oluyor musunuz, olmuyor musunuz?" sözlerine yer verdi.

"İnsanların doğduğu yerde doyacağı projeler üretiyoruz"

Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin yaptığı çalışmalar ile diğer kırsal mahallelere de örnek olduğunu söyleyen Seçer, Çaltıbozkır’ın dernek ile başlayan başarı hikayesinin kooperatif ile devam ettiğini aktardı. Büyükşehir Belediyesi olarak insanların doğduğu yerde doyacağı projeler geliştirdiğini aktaran Seçer, "Diyoruz ki; neden bilinçsiz bir şekilde köylerden şehre akın olsun. Köyden şehre göç edince her şey güzel mi oluyor? Şehre gelirsen iş, aş, barınacak yer bulacaksın. Köyde mi, şehirde mi hayat pahalı? Çocuklarımız şehre okumaya gidebilir ama biz köyde çalışarak, üreterek doyabiliriz, çocuklarımızın geçimini sağlayabiliriz. Köyde daha mutlu bir hayatımız olabilir, sosyalleşebiliriz, sadece şehirde sosyalleşme olmaz" diye konuştu.

"Belediyeler ve kurumlar sizlere yol göstermek için var"

Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin hikayesinin aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği ‘Köyümüz Atölye Projesi’nin de önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Seçer "Köyümüz Atölye, yani köyümüzü de bir atölye haline getirebiliriz. Bitkisel, hayvansal üretim yaparız, burada görüldüğü gibi aromatik bitkiler yetiştirir, onları bir anlamda tarıma dayalı sanayi ürünü haline getirebiliriz. Ürünleri alırız en güzel ambalajlarda, en teknolojik yöntemlerle dünyaya tanıtır, pazarlarız, hukuki zeminini hazırlayabiliriz, coğrafi işaret onayını alabiliriz. Yeter ki bunu isteyelim. Yeter ki kurumlarımızla iş birliği yapalım. Belediyeler, devletin kurumları, sizlere önderlik etmek için sizlere yol gösterici olsunlar diye var, kaynaklarımız onun için var" ifadelerini kullandı.

"Bu destekler; çalışan, üreten, alın teri döken çiftçiye yaptığımız katkılardır"

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklere 2024 yılında 120 milyon TL bütçe ayırırken bu rakamı 2025 yılı için yüzde 80 artış ile 215 milyon TL’ye yükselttiklerini dile getiren Seçer, "Arkadaşlarıma ‘Her şey bir tarafa, tarım bir tarafa. En fazla payı tarıma verelim’ dedim. Hayvancılıkta yaptığımız hayvan desteği, onların yemi, ilaç desteği, balıkçılara, arıcılara, sığır yetiştiricilerine, zeytincilere, meyve yetiştiricilerine varana kadar aklınıza ne gelirse destekte bulunuyoruz. Çalışan, üreten, alın teri döken, Türkiye’nin milli gelirine katkı sunan, vatana, millete faydası olan çiftçiye yaptığımız katkılar bunlar. Her zaman bağırarak söyleyeceğim, helal olsun. Çünkü sizin paranız, sonuna kadar kullanın" ifadelerine yer verdi.

Projenin ilk adımı, Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesi’nde 5 bin lavanta fidesinin dağıtılmasıyla atıldı. 2020-2024 yılları arasında ise toplamda 126 bin 170 lavanta fidesi üreticilerle buluşturuldu. Proje kapsamında üretici kadınların güçlenmesi adına bir kadın kooperatifi kuruldu, lavanta fidesi desteği sağlandı ve bölgede bir distilasyon ünitesi inşa edildi. Üretici kadınlar lavanta kesesi, uçucu yağ, mum, oda kokusu gibi katma değerli ürünler üreterek pazarlamaya başladı. Yürütülen çalışmalar sayesinde Çaltıbozkır Mahallesi, ‘Tıbbi Aromatik Bitki Köyü’ olarak anılmaya başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında makine, ekipman ve eğitim destekleri sunmaya devam ederken, Lavanta Hasat Şenliği ile bölgenin tanıtımına ve lavantanın markalaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.