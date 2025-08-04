Mersin’in Tarsus Belediyesinin, kırsal mahallelerde hem yaşam kalitesini artırmak hem de ulaşımı daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin Kuzoluk Mahallesi’nde kilit parke döşeme çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kuzoluk Mahallesinin altyapı ihtiyacına yanıt veren toplam bin 400 metrekarelik bir alanın kilit parke ile kaplamaya başladığı ifade edildi. Özellikle mahalle içi sokaklarda yürütülen bu düzenleme ile hem araç hem de yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirildiği, bozuk ve çamurdan dolayı kullanılamaz hale gelen yollarında titizlikle hazırlanarak, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kent merkezine ne kadar önem veriyorsak, kırsal mahallelerimize de aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kuzoluk Mahallemizde başlattığımız kilit parke çalışmasıyla vatandaşlarımızın yıllardır mustarip olduğu tozlu ve çamurlu yolları geride bırakıyoruz. Amacımız, her vatandaşımızın, ister merkezde ister en uzak mahallede yaşasın, güvenli ve çağdaş yollarla günlük yaşamını sürdürebilmesidir. Hizmette ayrım yapmadan, her noktaya eşit dokunmak önceliğimizdir" dedi.