Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus’un Sucular Mahallesi’ne üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen makine-ekipman destekleriyle üreticilerin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmesi hedefleniyor. Kooperatifler aracılığıyla yapılan desteklerle ceviz soyma, zeytin boylama, hamur yoğurma ve üzüm sıkma makineleri kırsal üreticilere ulaştırılıyor.

"41 mahalleye destek sağlandı"

Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, 2019 yılından bu yana toplam 41 adet üzüm sıkma makinesinin üreticilere ulaştırıldığını belirterek, 2025 yılı içinde 13 yeni teslimat gerçekleştirdiklerini söyledi. Durmaz, "Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı, kar marjlarını artırmayı amaçlıyoruz. Makinelerimiz saatte bin kilogram kapasiteye sahip. Helezon sistemi sayesinde üzüm çekirdeğini kırmadan suyunu çıkarabiliyor. Geleneksel yöntemlerle bir gün süren işlemi bir saatte tamamlamak mümkün" dedi.

"İmece usulüyle kullanılıyor"

Sucular Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, makinelerin imece usulüyle kullanıldığını belirterek, "Üzüm sıkma makinesi bizleri zahmetli bir işten kurtardı. Daha önce zeytin boylama makinesi de almıştık. Üreticilerimiz bir araya gelip işlerini ortaklaşa yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kadın üreticiler memnun

Makineden faydalanan kadın üreticilerden Teslime Yıldırım, "Üzüm suyu çıkarmak artık çok kolaylaştı. Önceden ayaklarımızla çiğniyorduk, saatler sürüyordu. Şimdi 15 dakikada işimiz bitiyor. Hem daha kaliteli pekmez üretiyoruz hem de kendimize vakit ayırabiliyoruz" dedi.

Bir başka üretici Şerife Durmaz da geleneksel şırana yönteminin çok zahmetli olduğunu belirterek, "Şimdi başkanımız makine gönderdi, işimiz kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

Sucular Mahallesi Kooperatif Başkanı Abdullah Çolak ise makinenin pekmez üretiminde büyük kolaylık sağladığını, ürünlerin satışa sunularak ev ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.