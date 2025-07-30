Memur-Sen Mersin İl Başkanlığı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Mersin Merkez Mezitli İlçesi'nde düzenlenecek olan MİLYONFEST etkinliğinin iptal edilmesini istedi.

İl Başkanı Yıldız konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği olarak alkol kullanımının bireysel ve toplumsal boyutta oluşturduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal zararlar konusunda halkı bilinçlendirme, korunma ve önleme çalışmalarında başta Memur-Sen gönüllülerimiz olmak üzere Mersin’deki neredeyse tüm STK gönüllülerinin yoğun gayretleri kamuoyunun malumudur.

Ancak MİLYONFEST benzeri etkinliklerde kanunla yasaklanan alkol reklamı yasağının kamu kurumları ile belediyelerin desteklediği bazı etkinliklerde “alkol firmasının herkesçe bilinen sloganları yoluyla” aşılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Alkol firmalarının sponsor olduğu bu türden festivallerde alkol kullanımının yanı sıra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin bireysel vakalara dair iddiaların ciddiyeti konusunda kendimizi sorumlu hisseden bir sivil toplum örgütü olarak 31 Temmuz -3 Ağustos 2025 tarihleri arasında, MİLYONFEST’in, Mezitli Soli Arena’da düzenleneceği Mersi etkinliğinde;

• Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla düzenlenen kamusal etkinliklerde alkol kullanımının doğrudan ya da dolaylı olarak teşvik edilmesinin önlenmesi,

• Kamuya açık alanlarda yapılan etkinliklerde alkol satış ve tüketiminin kısıtlanması,

• Özellikle gençlere yönelik organizasyonlarda alkol markalarının/alkol firması sloganlarının

sponsorluk ve tanıtımlarına izin verilmemesini istiyoruz.

Ayrıca Ülkemizin pek çok bölgesinde son günlerde meydana gelen orman yangınları ve yangınla mücadelede hayatını kaybeden orman şehitlerinin acısının toplum genelinde büyük bir üzüntü yaratmış olması hususlarınnda dikkate alınarak Mezitli Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmesi planlanan MİLYONFEST etkinliğinin yukarıda zikredilen gerekçeler, Anayasa ve ilgili kanunlarda geçen toplum sağlığının korunması ilkeleri doğrultusunda Mezitli Belediyesi tarafından iptal edilmesini Mezitli Belediyesinden bekliyoruz. İptal edilmediği takdirde gerekli yasal, idari işlemlerin yapılması hususunda gereğini Başta Mersin valiliğimiz olmak üzere tüm yetkililerden bekliyoruz.

Biz belediyelerimizden alkol kullanımını teşvik edecek faaliyetleri desteklemelerini değil, şehrimize, bölgemize, ülkemize katkı sunacak Milli ve Manevi değerlerimizi özendirecek çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Alkol tüketiminin yoğun olduğu, kontrolsüz kalabalıkların oluştuğu bu tarz organizasyonlar; aile yapımıza, kültürel değerlerimize ve toplumsal bütünlüğümüze zarar vermektedir.

Biz belediyelerimizden yaklaşık 2 yıldır Katil İsrail terör örgütü tarafından Gazze’de ugulanan insanlık katliamını önlemeye ve Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya yönelik çalışmalar bekliyoruz.

Biz belediyelerimizden Türk Gelenek göreneklerini gençlerimize aşılayacak çalışmalar bekliyoruz

Biz belediyelerimizden insani ve islami değerlere saygılı çalışmalar yapmalarını bekliyoruz…

Biz belediyelerimizden Alkol tüketiminin yoğun olduğu, kontrolsüz kalabalıkların oluştuğu bu tarz organizasyonlara destek değil köstek olmalarını ; aile yapımıza, kültürel değerlerimize ve toplumsal bütünlüğümüze zarar veren bu tür etkinliklerden uzak durmalarını bekliyoruz

Biz Belediyelerimizden Kamu kaynaklarının daha faydalı ve yapıcı etkinliklerde kullanılmasını, özellikle gençlerimize hitap eden kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetlerin desteklenmesini talep ediyoruz.

Biz belediyelerimizin Alkol festivali düzenlenmesine katkı sunacak faaliyetler içerisinde bulunması yerine Alkol tüketimi nasıl azaltılabilir noktasında çalışmalar yapmasını bekliyoruz…