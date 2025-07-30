Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. ‘Her tercih bir gelecek, kararını doğru ver’ sloganıyla başlatılan hizmet, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığıyla Kongre ve Sergi Sarayında veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de gençlerin yanında. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini doğru yapabilmesi adına, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığıyla bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde bu yıl ‘Her tercih bir gelecek, kararını doğru ver’ sloganıyla Kongre ve Sergi Sarayında verilen ‘YKS Tercih Danışmanlığı’ ile öğrencilerin doğru bir tercihle doğru bir geleceğe adım atması hedefleniyor.

Tercih danışmanlığı hizmeti, uzman kadrolar eşliğinde yürütülüyor. 13 Ağustos’a kadar devam edecek bu hizmet ücretsiz olarak sunuluyor. Uzman rehber öğretmenler, tercih yapmakta zorlanan öğrencilere yol gösterirken, aileler de süreçle ilgili bilgilendiriliyor. Bu hizmet sayesinde öğrenciler yalnızca puan ve sıralamaya göre değil, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri doğrultusunda tercih yapabiliyor.

Kampüs hayatına dair merak edilenler de yanıtsız kalmıyor

MERCİ Danışmanlık Merkezi yalnızca akademik tercih desteği sağlamakla kalmıyor. Öğrenciler; üniversite ortamı, yurt imkanları, kampüs yaşamı, burs ve sosyal imkanlar gibi konularda da bilgi edinebiliyor. Böylece gençler üniversiteye adım atmadan önce, kapsamlı bir bakış açısına sahip oluyor.

Uzak ilçelerdeki gençler de bu hizmetten faydalanabiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi yalnızca kent merkezindeki gençleri değil, ilçelerde yaşayan öğrencileri de desteklemeyi sürdürüyor. Uzak ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesine bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde de aynı tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Merkezde haftanın 7 günü 09.00-18.00, ilçelerde ise hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında verilen bu hizmet sayesinde, Anamur’dan Tarsus’a kadar pek çok ilçede yaşayan öğrenciye ulaşılmış oluyor. Bu merkezlerde görevli rehber öğretmenler, gençlerin hem akademik hem de sosyal beklentilerine uygun tercih yapmalarına yardımcı oluyor.

"Tüm öğrencilerimize ücretsiz ‘Tercih Danışmanlığı’ hizmeti veriyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı MERCİ Danışmanlık Merkezinde Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Rukiye Türk, YKS Tercih Danışmanlığı Günlerinin Kongre ve Sergi Sarayında sürdüğünü söyledi. Türk, "Merkezde haftanın 7 günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında çalışıyoruz. İlçelerimizdeki öğrencilerimiz, bulundukları ilçedeki YKS Kurs Merkezlerinden hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında faydalanıyor. Bu yıl ilk bine 9, ilk 50 bine 273 öğrencimiz girdi. Başarı yüzdemiz her yıl istikrarlı bir şekilde artırıyor. Bu mutluluğu, eğitim hizmetleri ailesi olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencinin yeteneklerine uygun yönlendirmeler yapıyoruz"

Öğrencilere mesleki rehberliğin yanı sıra üniversite hayatlarında karşılaşabilecekleri alanlar hakkında da bilgi verdiklerini aktaran Türk, "Öğrencinin karakterine, yeteneklerine uygun yönlendirmeler yapıyoruz. Kampüs şartlarını ve şehre uyumunu değerlendirebileceği bilgiler veriyoruz. Bunların yanında, hem şehrimizdeki hem Türkiye’deki birçok üniversite temsilcisini burada ağırlıyoruz. Üniversite temsilcileri burada öğrencilerin akıllarındaki soruları yanıtlıyor. Umuyoruz ki yaptığımız bu hizmet, öğrencilerin hayallerine ulaşmasında bir basamak olur" dedi.