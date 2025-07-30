Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, mobil etkinliklerini başlattı. ‘Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde’ sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, ilk durağı olan Çamlıyayla’da atölye çalışmaları ve güneş gözlemi etkinlikleriyle bilim meraklılarıyla buluştu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkez, bilimsel farkındalık ve çevre bilincini artırmak amacıyla her cuma farklı bir ilçede etkinlik düzenleyecek. Mobil bilim etkinliklerinin ilki Çamlıyayla’da yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar, gençler ve yetişkinler mikroskopla hücre inceleme, 3 boyutlu kalemle çizim yapma, rüzgârgülü ve taç tasarımı gibi atölye çalışmalarına katıldı. Ayrıca teleskop yardımıyla güneş gözlemi yapan katılımcılar, bilimle iç içe bir gün geçirdi.

"Mercan Bilim Merkezi olarak, bize ulaşamayan kesimlere ulaşmak için bu yola çıktık"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, ‘Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde’ sloganıyla başlattıkları etkinlikler kapsamında ilk duraklarının Çamlıyayla olduğunu dile getirerek, "Mercan Bilim Merkezi olarak, bize ulaşamayan kesimlere ulaşmak için bu yola çıktık. Buraya çeşitli atölyelerle ve güneş gözlemimizle geldik. 7’den 77’ye herkes ilgi gösterdi ve biz bu durumdan oldukça mutluyuz. Mercan Bilim Merkezi olarak aslında kırsaldaki çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize ulaşmak ve Mercan Bilim Merkezi’ni tanıtmak adına buradayız. Bundan sonra her cuma farklı bir ilçede Mercan’ı tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.