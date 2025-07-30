Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi’nde devam etti. Gerçekleştirilen çalışmalarda, bozuk yol ve kaldırım tamamen yenilenirken eksik olan yağmur suyu altyapısı da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, eski asfalt tamamen sökülerek yerine sıcak asfalt serimi yapıldı. Zeminin uygun hale getirilmesinin ardından tamamlanan çalışmalarla birlikte sokak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Çalışmalar sırasında kaldırım yenilemeleri ve altyapı eksikliklerinin de giderildiğini belirten ekipler, yol yapım süreçlerinin planlı şekilde sürdüğünü aktardı. Vatandaşların talepleri ve saha analizleri doğrultusunda sürdürülen yol yenileme çalışmaları, kent genelinde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek kentin 13 ilçesinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir rahatlama sağlıyor. Yol Yapım ekipleri hem belirlenen program, hem de talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam edeceği bildirildi.