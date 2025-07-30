Mersin’de ormanlık ve piknik alanlarında düzenlenen çevre etkinliğinde, yaş almış bireyler ve yaşlı bakım merkezi personeli cam şişe, kağıt, naylon gibi yangın riski taşıyan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı, hem doğaya katkı sundu hem de toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Ormanı’nda, farkındalık oluşturmak amacıyla Özel Kamal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, yaş almış bireyler ve bakım merkezi personeli katıldı. Katılımcılar, ormanlık alanda cam şişe, kağıt ve naylon gibi atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Etkinlik öncesinde, yaşlı bireyler ve çalışanlara Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, muhtemel bir orman yangınına karşı yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekmek istedik"

İnşaat, turizm ve otelcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren iş insanı, aynı zamanda Özel Kamal Şahin Yaşlı Bakım Merkezinin sahibi Nihat Şahin de etkinliğe katılarak destek verdi. Merkez olarak, son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir sosyal farkındalık çalışması oluşturduklarını ifade eden Şahin, "Kurumda bulunan, yaş almış olan konuklarımızla, büyüklerimizle birlikte, bölgemizdeki piknik alanlarımızda gıdasal atık ürünlerinden, kristalleşebilecek olan, mercekleşebilecek olan ürünleri toplamaya gayret ediyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz"

Pikniğe gelen vatandaşların bıraktığı çöpleri topladıklarından bahseden Şahin, "Biz burada piknik alanlarına bırakılan çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. Mevcuttaki yangınlar bizler gibi vatandaşları üzmektedir. Bundan dolayı bir farkındalık programı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı"

Şahin, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Etkinliğimizin amacı yalnızca doğayı temizlemek değil, aynı zamanda yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, her bireyin doğaya karşı sorumluluğu olduğunu vurgulamaktı. Etkinlik sonunda yaşlılarımız; ’ağaç dikemeyebiliriz ama en azından onları yakmamak için dikkatli olabiliriz’ mesajını verdi" diye konuştu.

"Doğa hepimizin ortak mirasıdır"

Şahin, etkinlikte, hem doğaya sahip çıktıklarını hem de yaş almışların topluma katkı vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Doğa hepimizin ortak mirasıdır, bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en değerli armağandır" dedi.