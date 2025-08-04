Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Mola Evi uygulamasıyla hem çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sağlıyor hem de ailelerine kısa süreli mola imkanı sunuyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toroslar Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi, Yenişehir Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus Kültür Park’taki merkezlerde hizmet veren ’Mola Evleri’nde, 5 yaş üstü bireyler yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim ve sosyal etkinliklere katılıyor.

Sabah saatlerinde belediyeye ait servis araçlarıyla evlerinden alınan çocukların gün içindeki tüm ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Gün sonunda ise güvenle evlerine bırakılıyorlar. Mola Evleri, çocukların özgüven, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla halletmelerine olanak tanıyor.

Zihinsel Engelliler Öğretmeni Fatma Esra Özdal, uygulamanın en büyük amacının annelere destek sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitici ve öğretici programlarla çocukların bireysel gelişimlerini destekliyoruz" dedi.

Merkeze gelen her bireyin kendine özel dosyasının bulunduğunu, sağlık durumları, ilaç kullanımları ve eğitim raporlarının dikkate alındığını vurgulayan Özdal, "Özel gereksinimli bireylerimiz, saat 10:00 ile 15:30 arası buradalar. Onların sağlıklı beslenmelerini destekleyecek şekilde öğle yemeği ve ara öğün atıştırmalıkları veriyoruz. Burada dikkat, göz koordinasyonu ve grup içinde sosyalleşme gibi çalışmalar yapılıyor. Otizmli bireyler için göz teması çok önemli. Bunun yanı sıra ince motor, psiko motor gelişimi ve iletişim becerileri de bizim için çok önemli. Özel davranış problemlerini de elimizden geldiğince yok etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Velilerden Ayşe Sarın, Sadiye Akgül ve İnci Öncel ise çocuklarının mutlulukla ’Mola Evi’ne gidip geldiğini, sosyal açıdan gelişim gösterdiklerini ve bu hizmetin kendileri için büyük bir rahatlık sağladığını ifade ederek, Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ettiler.