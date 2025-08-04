Mersin’de daha önceleri sahil kesimine yakın yerlerde bahçelere zarar veren domuzlar şimdi de sıfır rakımdaki konaklama alanlarına kadar indi. Domuzların bir yazlık sitede çöp karıştırması tatil için bölgeye gelenler tarafından görüntülendi.

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’in Erdemli ilçesinde tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Ayaş Mahallesi’nde domuzlar her gün sokaklara inmeye başladı. Bazen sürü halinde sıfır rakımdaki tatilcilerin konakladığı apart ve yazlıkların arasında dolaşan domuzlar dikkat çekti. Domuzların sürekli çöpleri karıştırarak yiyecek araması dikkat çekti.

Domuzların bir tatil sitesine girdiği görüntüleri ise tatil için gelen vatandaşlar kaydetti.