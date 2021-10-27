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SAĞLIK-SEN MERSİN GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sağlık-Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımları ile gerçekleşti.

SAĞLIK 27.10.2021, 10:00 27.10.2021, 10:31
SAĞLIK-SEN MERSİN GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Sağlık-Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımları ile gerçekleşti.
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer'in öncülüğünde yapılan Sağlık-Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan toplantısına; Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Sağlık-Sen Adana şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanım Mehmet Ali Arayici, Sağlık-Sen Karaman Şube Başkanı Beytullah Bayır, Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren, Kültür Memur-Sen Başkanı İlhan Derinkök, Enerji Bir-Sen başkanım Mehmet Fatih Yildirim ve şube yönetimleri, Mersin'in Sağlık Bürokrasisi yöneticileri ve teşkilatın kurmay kadronun yoğun katılımı ile gerçekleştirildi
Sağlık-Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşma yapan Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Sağlık çalışanlarımız için önemli kazanımlar elde eden Genel Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Türkiye mozaği olan Sağlık Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan toplantımıza teşrif eden tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim. Divan toplantımız hayırlara vesile olmasını şanı yüce olan Rabbimden temenni ederim" dedi.

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