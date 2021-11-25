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AK PARTİ İL KADIN KOLLARI ÜYELERİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, şiddetle mücadelede kararlılıklarını Cumhuriyet Meydanında dile getirdi.

POLİTİKA 25.11.2021, 12:35 25.11.2021, 13:15
AK PARTİ İL KADIN KOLLARI ÜYELERİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, şiddetle mücadelede kararlılıklarını Cumhuriyet Meydanında dile getirdi. İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, “Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapıldı. ‘Kadın-erkek omuz omuza şiddetle mücadelede kararlıyız’ yazılı pankart açan ve dövizler taşıyan partililere, Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da eşlik etti.

“Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bir sorundur”

İl Kadın Kolları Başkanı Öner, yaptığı açıklamada, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışın kadına yönelik şiddet olduğunu söyledi. “Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, maalesef tüm dünyada bir sorundur” diyen Öner, AK Parti’nin, kurulduğu günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını dile getirdi. Öner, “2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik.

2004 yılında Anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile ‘töre nedeniyle’ ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanununda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor” diye konuştu.

“Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok”

Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Öner, kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu vurguladı. AK Parti teşkilatları olarak, her adımda bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Öner, “Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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